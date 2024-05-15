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  4. Tayland'da akılalmaz kaza! Panikleyen sürücünün çarptığı araç otoparktan sokağa düştü

Tayland'da akılalmaz kaza! Panikleyen sürücünün çarptığı araç otoparktan sokağa düştü

kadir.gunduz kadir.gunduz
15.05.2024 16:52
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Tayland’da bir otoparkta paniğe kapılan sürücünün çaptığı park halindeki bir araç, dördüncü kattan sokağa düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kimsenin yaralanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok’ta bir hastanenin katlı otoparkında boş yer arayan bir sürücü, arkadan bir aracın yanaşması üzerine panik yaparak park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otoparkın koruma bariyerlerini aşan araç, dördüncü kattan sokağa düştü. Olay sırasında otomobilin içinde ve sokakta kimsenin olmamasıyla yaralanma ve can kaybının önüne geçildi. Kazaya neden olan sürücünün ise panik atak geçirdiği öğrenildi.

Park halindeki araca çarpan sürücü verdiği ifadede, arkadan başka bir aracın yanaşması sonucu paniğe kapıldığını, gaza gereğinden fazla basarak kontrolü kaybettiğini belirtti ve otoparktan düşen aracın sahibinden özür diledi. Dördüncü kattan yola çakılarak hurdaya dönen otomobilin sahibinin ise hastane personeli olduğu, ikili arasında anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland kaza
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