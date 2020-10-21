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  4. Tayland’da akıllara durgunluk veren olay: Tuvalette dev piton ısırdı

Tayland’da akıllara durgunluk veren olay: Tuvalette dev piton ısırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Tayland’da 54 yaşındaki evindeki tuvaleti kullandığı sırada, sırada 2 metre uzunluğundaki dev piton tarafından kalçasından ısırıldı.

Tayland’da akıllara durgunluk veren olay: Tuvalette dev piton ısırdı

Akıllara durgunluk veren olay, Tayland’ın Samut Prakan bölgesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Boonsong Plaikaew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir piton tarafından kalçasından ısırıldı.

Kadın kanlar içinde kaldıktan sonra, dev piton talihsiz kadını bir de parmağından ısırdı. Pitonu parmaklarından uzaklaştırmayı başaran Plaikaew, daha sonra çığlık atararak yardım istedi. Plaikaew'in eşi, eve acil yardım ve hayvan kurtarma ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen acil yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Plaikaew, hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilmesinin ardından taburcu edilen Plaikaew'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tayland’da akıllara durgun veren olay: Tuvaleti kullanan kadını dev piton ısırdı

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