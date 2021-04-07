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Tayland'da dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

07.04.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir markete giren dev kertenkele, girdiği markette korku ve paniğe neden oldu.

Tayland'da dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dün öğle saatlerinde markete giren Monitör cinsi kertenkele korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü. Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.

"İÇECEK REYONUNA ÇOK YAKINDI"

Müşterilerden Narimpa Tangsin yaptığı açıklamada, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" ifadelerini kullandı.

YİYECEK BULMAKTA ZORLANDIĞI İÇİN GİRMİŞ OLABİLİR

Bazen zararlı bakteriler taşıyan ve tehdit edildiğinde agresif olabilen hafif zehirli bir ısırığa sahip olan Monitör kertenkelesinin, bölgede çok az yağan yağmurlar ve aylardır süren kuru hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması sonucu markete girdiği tahmin ediliyor. Genellikle Tayland’da büyük şehirlerdeki kanallarda ve göletlerde yaşayan Asya su Monitör kertenkeleleri, balık, yılan ve kurbağaların yanı sıra insanların bıraktığı yiyecek artıklarıyla besleniyorlar. (İHA)

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