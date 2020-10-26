Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri

Tayland’da Çin takviminin 9. ay ayının arifesinde başlayan dokuz günlük bir festival olan Dokuz İmparator Tanrılar Festivali’nde 2 yaşındaki kız çocuğu ile yapılan gösteri kameralara yansıdı. Gösteri kapsamında 2 yaşındaki çocuk, 9 metrelik bir direğin ucuna iple bağlandı. Daha sonra direğin tepesine tırmanan kişi, çocuğun ayak bileğine başka bir ip bağladı. Bu sırada yüksekten korkan çocuğun ağladığı görüldü.

BİLEĞİNDEN İPLE BAŞ AŞAĞI ŞEKİLDE SARKITILDI

Çocuğun ayak bileğine ip bağlayan kişi, daha sonra çocuğu baş aşağı sarkıttı. Görüntüleri kaydeden turist, yerel medyaya yaptığı açıklamada, gördükleri karşısında şok olduğunu ifade ederek, “Bunun özel bir dini anlamı olup olmadığından veya şovun bir parçası olup olmadığından emin değilim. Ama kız kesinlikle korkmuş görünüyordu ve bunun güvenli olduğundan emin değilim” ifadelerini kullandı.

