Tayland'da koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kökenini araştıran bilim insanları Tayland'ın doğusunda Kovid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan daha fazla benzeyen farklı bir virüs türü keşfetti.
Singapur Üniversitesi’nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, koronavirüse neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya’nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı. Bilim insanları, Tayland'ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Kovid-19’a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti. Bilim adamlarının keşfi, virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişlettiği ifade edildi.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın Nature Communications'da yayınlandığı ifade edildi. Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan koronavirüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti.