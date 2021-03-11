Tayland'da mahkum arttı, cezaevleri genişletiliyor!

Bakan Somsak, başkent Bangkok’taki en çok siyasi mahkumun tutulduğu Remand Cezaevi ve Klong Prem Merkez Cezaevi’nde mahkumların ailelerinin veya destekçilerinin ziyarete gelmesi durumunda izdiham yaşandığını belirtti.

"Bu yüzden herkes için kolaylık olması bakımından daha fazla insanın kalabileceği geniş bir alan bulmayı tartışıyoruz." ifadesini kullanan Somsak, siyasi mahkumlar için yeni bir hapishane yapıldığı iddialarını da reddederek "herkese eşit şekilde davranılması gerektiğini" söyledi.

"Deparment Of Corrections” sitesinin yayımladığı verilere göre Bangkok Remand Cezaevi’nde 3 bin 195, Klong Prem Merkez Cezaevi’nde 7 bin 9 hükümlü bulunuyor.

"Taylandlı Avukatlar İnsan Hakları” adlı hukuki yardım grubu, Temmuz 2020’den geçen ay sonuna kadar 13’ü çocuk 382 kişinin "siyasi gösteri düzenlemek" ve "politik düşüncelerini ifade etmek" suçlamalarıyla karşılaştığını duyurmuştu.

Ülkede bir mahkeme, dün 22 yaşındaki bir erkeği ülkedeki monarşi düzenini eleştirdiği için 4,5 yıl hapse mahkum etti.