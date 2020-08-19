Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti

Hollywood filmi "The Hunger Games" (hangır geyms) "Açlık oyunları"nda baskıya karşı direnişin sembolü olan üç parmak selamını kullanıyorlar. Tepkilerini bu şekilde ortaya koyuyorlar.

Tayland bir aydan fazla süredir yönetim karşıtı gösterilere sahne oluyor. Gösterilere öğrenciler önderlik ediyor.

Öğrenciler, eski junta lideri olan Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifasını ve ordunun hazırladığı anayasa yerine yeni bir anayasa yapılmasını istiyor.

Protestocuların talepleri arasında erken seçimlere gidilmesi ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesi de var.

Yolsuzluklara tepki gösteren öğrencilerden bazıları monarşide reform da talep ediyor.

Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin kısıtlanmasını istiyor.

Krallığın tabu olarak görüldüğü ülkede öğrencilerden yükselen bu sesler dikkat çekiyor.

Protestoculardan biri, "Herkesin çıkıp protesto düzenlemesinin vakti geldi. haklarımız uzun bir süredir verilmiyor. hiçbir şey yapmadan duramayız" sözleriyle taleplerini açıkladı.

Ülkede monarşiye hakaret edenler 15 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Geçen haftaki protestolara katılan bazı öğrenciler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



