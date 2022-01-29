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Tayland’da petrol sızıntısı nedeniyle bir plaj afet bölgesi ilan edildi

29.01.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da su altı boru hattında meydana gelen petrol sızıntısının ardından Mae Ramhueng Plajı, afet bölgesi ilan edildi. Petrol sızıntısı sonrasında denizin rengi siyaha döndü.

Tayland’da petrol sızıntısı nedeniyle bir plaj afet bölgesi ilan edildi

Tayland’da Star Petroleum Refining Public Company Limited’e (SPRC) ait su altı boru hattında geçtiğimiz Salı günü meydana gelen petrol sızıntısı kıyıya ulaştı. Rayong eyaletindeki Mae Ramhueng Plajın’a ulaşan petrol sızıntısının ardından plaj afet bölgesi ilan edildi.

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DONANMA VE SPRC KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Tayland Kraliyet Donanması’nın sızıntıyı kontrol altına almak için SPRC ile birlikte çalıştığı ifade edilerek, çalışmalara 150 SPRC çalışanı ve 200 donanma personelinin katıldığı aktarıldı.

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SUYA BARİYERLER KURULDU

Petrol sızıntısının yayılmasını önlemek amacıyla suya bariyerler kurulduğunu belirtilerek, donanmaya ait 12 gemi, 3 sivil gemi ile uçaklarla sızıntıya müdahale edildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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