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Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta saniye saniye kaydedilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Evli çiftin kavgası kısa sürede eşine az rastlanır bir olaya dönüşürken, kendi aracına binen kadın eşinin bulunduğu otomobile defalarca çarptı.

Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

Evli çift, aldatma söylentilerinin ardından sokakta gerçek otomobillerle çarpışan araba oynadı!

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çekilen kayıtta, bir kırmızı aracın sokak ortasında beyaz araca peş peşe çarptığı görülüyor.

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Çift aynı otomobille eve futbol maçından eve dönmüştü ancak aralarında tartışma çıktı.

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Kocasını üç yıldır kendisini aldatmakla suçlayan kadın, öfkeyle arabadan çıkıp kapıyı çarptı.

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Ardından kırmızı otomobile binip kocanın içinde bulunduğu arabaya doğru sürdü.

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Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Bangkok çarpışan otomobiller

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