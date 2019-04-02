Tayland Genelkurmay Başkanı'ndan anayasal monarşiyi eleştirenlere uyarı

BANGKOK (AA) - Tayland'da ordu komutanı, ülkedeki monarşiye tehdit oluşturan herhangi bir eyleme karşı mücadele edileceği uyarısında bulundu.

Tayland Genelkurmay Başkanı Apirat Kongsompong, ordunun, ülkedeki anayasal monarşiyi tehdit eden her türlü harekete karşı mücadele edeceğini belirtti.

General Apirat, basına yaptığı açıklamada, "Ordu, ülkenin kurumlarını, dini ve monarşiyi savunma ve koruma görevini yerine getiriyor." dedi.

Yurt dışında eğitim gören bazı kişilerin, "Tayland tarzı demokratik sisteme" ilişkin anlayışlarını kaybetmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunan Apirat, siyasetçilerin, eğitim görevlilerinin ve öğrencilerin kurallara uyması ve anayasal monarşiyi değiştirmeye çalışmamaları gerektiğini belirtti.

Apirat Kongsompong'un, bu açıklamayla reform yanlısı İleri Gelecek Partisine destek veren entelektüelleri hedef aldığı yorumları yapıldı.

İleri Gelecek Partisi kurucu ortağı Piyabutr Saengkanokkul'un, bir zamanlar, ülkede monarşiye hakaret etmekten suçlu bulunanların ağır hapis cezalarına çarptırılmasını öngören "krala ihanet" (lese majeste) kanununda değişiklik talep eden hukukçulardan oluşan Nitirat grubuna üye olduğu biliniyor.

