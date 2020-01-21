Tayland hükümeti, ayrılıkçı isyancılarla yeniden masaya oturdu

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'da hükümet, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) ile barış için 6 yıl aradan sonra yeniden masaya oturdu.

Malezya haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, görüşme başkent Kuala Lumpur'da Malezya hükümetinin arabuluculuğunda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Taylandlı yetkililerle BRN temsilcileri barış müzakerelerin sürdürülmesi için genel ilkeler ve yol haritası konusunda mutabakata vardı.

Tayland adına görüşmeleri yürüten Ulusal Güvenlik Konseyi Barış Diyaloğu Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin, her iki tarafa birbirini anlama ve bir çalışma çerçevesi üzerine anlaşma fırsatı verdiği belirtildi.

BRN'den yapılan yazılı açıklamada da "silahlı çatışmayı diyalog yoluyla sonlandırma konusunda tarafların anlayış birliğinde olduğu" ifade edildi.

BRN heyetinin başındaki Enes Abdurrahman toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki taraf çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir şekilde sonlandırabilecek onurlu bir çözüm için müzakere edilmesi konusunda hemfikir." dedi.