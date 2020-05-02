Tayland'ın tartışmalara yol açan Kralı tıbbi malzeme denetlemesinde görüldü

Koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya alan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn eşiyle birlikte görüntülendi. Salgına karşı maske takan Tayland Kralı Vajiralongkorn, 4’üncü eşiyle birlikte, Tayland ordusu tarafından yapılan koruyucu tıbbi malzemeleri denetlerken fotoğraflandı. Kral Vajiralongkorn ve Kraliçenin huzuruna çıkan ordu generali denetimlerle ilgili bilgiyi dizlerinin üzerine çökerek vermesi dikkat çekti. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, daha önce 20 kişilik haremiyle Almanya’da lüks bir otelde karantinaya çekildiği açıklanmıştı.

(DHA)

