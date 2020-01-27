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Tayland koronavirüsün kontrol altına almak için tedbirleri artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Tayland koronavirüsün kontrol altına almak için tedbirleri artırdı

BEIJING (AA) - Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, Çin'de ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün (2019-nVoC) kontrol altına alınması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Prayuth, yeni tip koronavirüsün Tayland'da 8 kişide görülmesinin ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ölümcül virüs salgının kontrol altına alınması için gereken tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Prayuth, ülkedeki 5 havalimanında da önlemlerin artırıldığını belirtti.

Çin yeni yılı öncesi öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan Tayland'ın söz konusu virüs nedeniyle 1,6 milyar dolar gelir kaybına uğraması bekleniyor.

Koronavirüsün 1'i Taylandlı, 7'si Çinli turist olmak üzere ülkede 8 kişide görüldüğü bildirilmişti.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Prayuth Chan-ocha TAYLAND Vuhan yeni tip koronavirüsü

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