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Tayland Kralı 6 saray çalışanının işine son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Hafta başında eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden alan Kral Vajiralongkorn'un bu kararı çalışanların "son derece kötü davranış" içinde bulunmaları nedeniyle aldığı bildirildi

BANGKOK (AA) - Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kötü davranış sergilemekle suçladığı 6 saray çalışanının işine son verdi.

Vajiralongkorn'un, eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin unvan ve rütbesini geri aldıktan birkaç gün sonra 6 saray çalışanının görevlerine "son derece kötü davranış" içinde bulundukları gerekçesiyle son verdiği bildirildi.

Görevden alınanlar arasında bir polis memuru ve iki kraliyet muhafızı yer alırken, çalışanların mevkilerini "kendilerine veya başkalarına çıkar sağlamak için kötüye kullanmakla" suçlandığı kaydedildi.

Resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, "Resmi görevlerini kendi veya başkalarının çıkarları için kötüye kullanıp, istismar ederek disiplin kurallarını ciddi şekilde bozmuşlardır. Kraliyet düzenlemelerine uymayarak kraliyet işlerine ciddi zarar verdiler." ifadeleri kullanıldı.

Kral Vajiralongkorn hafta başında eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden almıştı.

Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtilmişti.

Tayland'da "lese majeste" olarak adlandırılan "krala ihanet" yasası, kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor. Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

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