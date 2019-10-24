Tayland Kralı 6 saray çalışanının işine son verdi

BANGKOK (AA) - Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kötü davranış sergilemekle suçladığı 6 saray çalışanının işine son verdi.

Vajiralongkorn'un, eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin unvan ve rütbesini geri aldıktan birkaç gün sonra 6 saray çalışanının görevlerine "son derece kötü davranış" içinde bulundukları gerekçesiyle son verdiği bildirildi.

Görevden alınanlar arasında bir polis memuru ve iki kraliyet muhafızı yer alırken, çalışanların mevkilerini "kendilerine veya başkalarına çıkar sağlamak için kötüye kullanmakla" suçlandığı kaydedildi.

Resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, "Resmi görevlerini kendi veya başkalarının çıkarları için kötüye kullanıp, istismar ederek disiplin kurallarını ciddi şekilde bozmuşlardır. Kraliyet düzenlemelerine uymayarak kraliyet işlerine ciddi zarar verdiler." ifadeleri kullanıldı.

Kral Vajiralongkorn hafta başında eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden almıştı.

Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtilmişti.