HABER

Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2019 20:21 | Son Güncelleme

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden aldı.

Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi.

Açıklamada, 67 yaşındaki Tayland Kralı Vajiralongkorn'un, Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını "monarşiye sadakatsizlik" nedeniyle elinden aldığı bildirildi.

TÜMGENERALLİK RÜTBESİNE DE SAHİPTİ

Tayland Kralı, 4. eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra Sineenat'a temmuz ayında "kralın soylu eşi" unvanını vermişti.

Eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma olan Sineenat, tümgenerallik rütbesine de sahipti.

Tayland Kralı Vajiralongkorn, babasının ölümünün ardından 2016 yılında tahta çıkmıştı. (AA)

Çekya’dan Rusya'ya casusluk suçlamasıÇekya’dan Rusya'ya casusluk suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TAYLAND sadakatsizlik eşinin unvanını aldı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu

2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu

Çekya’dan Rusya'ya casusluk suçlaması

Rusya'ya korkunç suçlama! 'Saldırı planlıyorlardı'

Yeni Otoban yasası hükümetten geçmedi!

Tartışılan 'Otoban yasası' ile ilgili karar verildi

Protestocuların taleplerinin kabul edildi! Lübnan'da milletvekili maaşları yarı yarıya azalacak

Protestocuların talepleri kabul edildi!

İspanya Başbakanı'ndan Barselona'da yaralanan polislere ziyaret

İspanya Başbakanı'ndan Barselona'da yaralanan polislere ziyaret

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.