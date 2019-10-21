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Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

Kraliyetten yapılan açıklamada, Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden aldı.

Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi.

Açıklamada, 67 yaşındaki Tayland Kralı Vajiralongkorn'un, Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını "monarşiye sadakatsizlik" nedeniyle elinden aldığı bildirildi.

Tayland Kralı, 4. eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra Sineenat'a temmuz ayında "kralın soylu eşi" unvanını vermişti.

Eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma olan Sineenat, tümgenerallik rütbesine de sahipti.

Tayland Kralı Vajiralongkorn, babasının ölümünün ardından 2016 yılında tahta çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sineenat Wongvajirapakdi Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn

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