Tayland Kralı, eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın madalyalarını geri aldı

BANGKOK (AA) - Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2008 yılından bu yana sürgünde bulunan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kraliyet madalya ve unvanlarını geri aldığını bildirdi.

Kral Vajiralongkorn, "görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla çarptırıldığı iki yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ettiği gerekçesiyle eski başbakanlardan Taksin Şinavatra'nın kraliyet madalya ve unvanlarını iptal etti.

Kraliyet beyanında, Taksin Şinavatra'nın, Yüksek Mahkeme kararıyla hapse mahkum edildiği, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu ancak son derece uygunsuz bir davranışta bulunarak ülkeden kaçtığı ifade edildi.

Eski başbakanın kraliyet madalya, nişan ve unvanlarını iptal eden kraliyet beyanı, dün resmi "Royal Gazette"de yayımlandı.

Askeri darbe ile 2006 yılında görevden uzaklaştırılan Taksin Şinavatra, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunmuş, iki yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.