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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn karantinada!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Dünyanın en tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yakın korumalarından birinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından gizlice hastaneye kaldırıldı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn karantinada!

Dünyanın en tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kral Vajiralongkorn'un, yakın korumasının koronavirüs (Covid-19) yakalandığı belirtildi. Vajiralongkorn'un tedbir amaçlı çarşamba günü hastaneye kaldırıldığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.

ALMANYA'DA OTEL KAPATMIŞTI

Ülkesi tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınıyla mücadele eden kral salgının en zorlu günlerinde yanına tartışmalı haremini de alıp kendini Almanya'da lüks bir otele kapatmıştı. Kral Maha, Almanya'da sefahat içinde geçirdiği karantina günlerinden aylar sonra Eylül ayında ilk kez Tayland'da görüntülenmişti.

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