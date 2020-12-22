Tayland Kralı'nın resmi sevgilisinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Protestolar sürerken, Tayland bu kez bir başka skandalla dünya gündemini meşgul ediyor.

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu kraliyet ailesini karalamakla suçladı.

Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride, protesto liderleri Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul ve Parit "Penguin" Chiwarak Reuters foto muhabirinin objektifine yansımıştı. Kısa bluzlar giyen göstericiler, 20 Aralık'ta alışveriş merkezinde düzenlenen protestoda, Tayland Prensesi Sirivannavari'nin kendi adını taşıyan mağazasının önünde vücutlarına yazdıkları sloganları sergilemişti.

Tayland'da sular durulmuyor. Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülkede, son olarak başkent Bangkok'ta hafta sonu bir protesto düzenlenmişti.

Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan 1000'den fazla fotoğrafı dağıtıldı.

Gündeme bomba gibi düşen haber, geçen yıl hapse atılan Wongvajirapakdi'nin, milyarder Kral'ın haremine yeniden katılmak üzere hapisten çıkmasının ardından geldi.

Tüm askeri rütbelerini yitiren ve kendisini kraliçe gibi konumlandırmaya çalışan sevgili, hükümdarın resmi karısı olan ülkenin kraliçesinin kuyusunu kazmakla suçlandı. Bu nedenle hapse atılan resmi sevgiliye, kraliyet ve askeri unvanları geri verildi.

The Times gazetesinden aktarılan habere göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.

Fotoğrafları Taylandlı akademisyen Pavin Chachavalpongpun da aldı. Şu anda Japonya'da yaşayan Chachavalpongpun, monarşiyi eleştiren açıklamaları nedeniyle ülkesi Tayland'da adli kovuşturma ile karşı karşıya.

İngiliz gazeteci Marshall, Facebook hesabındna yaptığı açıklamada, "Görüntülerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve onlarcası çok açık. Vajiralongkorn'a göndermek için bu açık fotoğraflarını çekmiş olması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.