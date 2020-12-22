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Tayland Kralı'nın resmi sevgilisinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı

22.12.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Tayland Kralı'nın resmi sevgilisinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi sevgili ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alpler'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, son aylarda artan protestoların hedefinde. Monari karşıtı öğrencilerin eylemleri gündemdeyken, ülke şimdi, monarşi karşıtlarına sızdırılan resmi sevgilinin çıplak fotoğraflarıyla çalkalanıyor.

Tayland'da sular durulmuyor. Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülkede, son olarak başkent Bangkok'ta hafta sonu bir protesto düzenlenmişti.

Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride, protesto liderleri Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul ve Parit "Penguin" Chiwarak Reuters foto muhabirinin objektifine yansımıştı. Kısa bluzlar giyen göstericiler, 20 Aralık'ta alışveriş merkezinde düzenlenen protestoda, Tayland Prensesi Sirivannavari'nin kendi adını taşıyan mağazasının önünde vücutlarına yazdıkları sloganları sergilemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu kraliyet ailesini karalamakla suçladı.

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu oluyor.

Protestolar sürerken, Tayland bu kez bir başka skandalla dünya gündemini meşgul ediyor.

Tayland Kralı'nın sevgilisinin düşmanları, monarşi karşıtı aktivistlere kadının cinsel içerikli çıplak fotoğraflarını gönderdi.

Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan 1000'den fazla fotoğrafı dağıtıldı.

Gündeme bomba gibi düşen haber, geçen yıl hapse atılan Wongvajirapakdi'nin, milyarder Kral'ın haremine yeniden katılmak üzere hapisten çıkmasının ardından geldi.

Tüm askeri rütbelerini yitiren ve kendisini kraliçe gibi konumlandırmaya çalışan sevgili, hükümdarın resmi karısı olan ülkenin kraliçesinin kuyusunu kazmakla suçlandı. Bu nedenle hapse atılan resmi sevgiliye, kraliyet ve askeri unvanları geri verildi.

The Times gazetesinden aktarılan habere göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.

Fotoğrafları Taylandlı akademisyen Pavin Chachavalpongpun da aldı. Şu anda Japonya'da yaşayan Chachavalpongpun, monarşiyi eleştiren açıklamaları nedeniyle ülkesi Tayland'da adli kovuşturma ile karşı karşıya.

İngiliz gazeteci Marshall, Facebook hesabındna yaptığı açıklamada, "Görüntülerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve onlarcası çok açık. Vajiralongkorn'a göndermek için bu açık fotoğraflarını çekmiş olması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Marshall, fotoğraflar hakkındaki yorumlarına şöyle devam etti:

"Sineenat'ın uygunsuz görüntüleri, Vajiralongkorn'un resmi metresi olarak haremine dönüşünü sabote etmek amacıyla sızdırılmış."

Koi Wongvajirapakdi adıyla da bilinen Sineenat, geçen temmuz ayında kralın 67'nci doğum günü münasebetiyle resmi sevgili unvanı almıştı. Kraliyet sarayı, ikilinin yanı sıra Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafını yayınlamıştı. 46 sayfalık biyografinin de yer aldığı bölüm, dakikalar içinde çökmüştü.

Neredeyse bir asırdır ilk kez bir Taylandlı hükümdar, evlendikten sonra resmi metres edinmişti. Tayland Kralı Rama X, 2019'un başlarında dördüncü karısı Kraliçe Suthida ile evlenmişti.

42 yaşındaki Kraliçe Suthida ve 35 yaşındaki Sineenat, saray güvenlik birimlerinde kıdemli subay olarak görev yaptı. Suthida daha önce Thai Airways'de uçuş görevlisiydi, Sineenat ise ordu hemşiresiydi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 'resmi metres' ilanından sonra konuşan kralın annesi Kraliçe Sirikit, "Oğlum biraz zamparadır" demişti.

Kral Rama X adıyla bilinen Vajiralongkorn, 1 Mayıs'ta uzun süredir sevgilisi olan ve orduda general rütbesinde olan Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlenmişti.

Dünya eşine az rastlanır düğünü konuşurken, özellikle gelinin Kral'ın ayaklarına kapandığı fotoğraf gündem olmuştu.

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