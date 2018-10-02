İZMİR (AA) - Türkiye ile Tayland arasındaki kültürel alışverişin artırılması amacıyla iki ülke arasında imzalanan "Niyet Bildirgesi" çerçevesinde düzenlenen Tayland Kültürel Etkinlikleri'nin İzmir gösterileri başladı.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başlayan etkinliklere, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Sibel Algan, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediyesini temsilen Muzaffer Tunçağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile çok sayıda davetli katıldı.
Ekarohit, burada yaptığı konuşmada, Tayland kültürünün tanıtımı için İzmir'de etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Türkiye ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Ekarohit, 2018 yılının da iki ülke arasında "Karşılıklı Kültür Yılı" ilan edildiğini belirtti.
Bunun için iki ülkenin kültür bakanları arasında Ankara'da 27 Eylül'de "Niyet Bildirgesi" imzalandığını anımsatan Ekarohit, "Bu iki ülkenin ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. İlk önce Ankara'da, şimdi İzmir'de daha sonra da İstanbul'da gösterilerimize devam edeceğiz. İzleyeceğiniz gösteriler, her biri kendi alanında uzman olan 50 civarında dansçılar, sanatçılar ve müzisyenler tarafından sergileniyor. Bu gösterileri İzmir'de sergilemeyi o kadar çok istiyorduk ki, kasırga ihtimali ve elverişsiz hava koşulları bile bizi buraya gelmekten alıkoyamadı." diye konuştu.
Kültürel alışverişlerin karşılıklı anlayışı da beraberinde getirdiğini ve işbirliğini artırdığını vurgulayan Ekarohit, şöyle devam etti:
"Tayland ve Türkiye zengin kültürlere sahip iki ülkedir. Her iki toplum da birbirlerinden farklı bilgiler, öğretiler alabilirler. Bu nedenle iki hafta boyunca Türkiye'de gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin kültürel ilişkilerimizi geliştireceğini ve bizleri daha da yakınlaştıracağını temenni ediyorum. Ayrıca bu yılın sonunda Türkiye'den deneyimli bir ekibin de Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Taylan'da benzer aktivitelerde bulunacağını da eklemek isterim. Kültürümüzün burada tanıtılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum."
İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz da Tayland'dan gelen diplomatik misyon temsilcilerini ve sanatçıları İzmir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Kolsuz, ülkeler arasındaki kültür alışverişinin turizmin yılın 12 ayına yayılmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.
Konuşmaların ardından, Tayland'dan gelen performans sanatçıları, geleneksel Tay müziği eşliğinde performanslarını sundu.
Davetliler, geleneksel Tay kukla gösterisine de alkışlarla eşlik etti.
Tayland kültürünü yansıtan çeşitli kıyafetlerin sergilendiği defile sonrası Tayland'ın kültürel savaş sanatı olan "Muay Thai" (Tay boksu) gösterisi de ilgiyle izlendi.
Tayland Kültürel Etkinlikleri İzmir'de yarın da devam edecek.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum