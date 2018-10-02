İZMİR (AA) - Türkiye ile Tayland arasındaki kültürel alışverişin artırılması amacıyla iki ülke arasında imzalanan "Niyet Bildirgesi" çerçevesinde düzenlenen Tayland Kültürel Etkinlikleri'nin İzmir gösterileri başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başlayan etkinliklere, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Sibel Algan, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediyesini temsilen Muzaffer Tunçağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile çok sayıda davetli katıldı.

Ekarohit, burada yaptığı konuşmada, Tayland kültürünün tanıtımı için İzmir'de etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Ekarohit, 2018 yılının da iki ülke arasında "Karşılıklı Kültür Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Bunun için iki ülkenin kültür bakanları arasında Ankara'da 27 Eylül'de "Niyet Bildirgesi" imzalandığını anımsatan Ekarohit, "Bu iki ülkenin ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. İlk önce Ankara'da, şimdi İzmir'de daha sonra da İstanbul'da gösterilerimize devam edeceğiz. İzleyeceğiniz gösteriler, her biri kendi alanında uzman olan 50 civarında dansçılar, sanatçılar ve müzisyenler tarafından sergileniyor. Bu gösterileri İzmir'de sergilemeyi o kadar çok istiyorduk ki, kasırga ihtimali ve elverişsiz hava koşulları bile bizi buraya gelmekten alıkoyamadı." diye konuştu.