Tayland Kültürel Etkinlikleri Ankara'da başladı

Bakan Chanarat’ın ardından konuşan Büyükelçi Ekarohi ise Tayland'a ait kültürel faaliyetlerin düzenleneceği bu etkinliğin iddialı bir girişim olduğunu dile getirerek, "Sadece bu etkinlik için Tayland'dan 50'ye yakın profesyonel performans sanatçısı, teknisyen ve destek ekibi buraya kadar gelip bu etkinliği hazırladılar." ifadesini kullandı.

Bakan Chanarat, Tayland kültürünün tanıtılması için yapılacak etkinliklerde Tayland'a ait müzik, yemek ve diğer kültürel unsurların sunulacağını belirterek, söz konusu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende konuşan Tayland Kültür Bakanı Chanarat, "Bu akşam Türk-Tayland kültür yılı olan 2018'in başlangıcını veriyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleşecek etkinliklerle kültürü, hayatınızın içine dahil edeceğiz." dedi.

Cüneyt Gökçer Tiyatrosunda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tayland Kültür Bakanı Vira Rajpoj Chanarat ve Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohi katıldı.

Ekarohi, kültürlerini Türkiye ile paylaşmaktan her zaman onur duyduklarını kaydederek, "Bu etkinlik çerçevesinde küçük bir Tayland'ı kapınıza kadar getiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki kültür, karşılıklı anlayışı getirecek ve karşılıklı anlayış da iş birliğini doğuracaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Tayland'dan gelen performans sanatçıları, geleneksel Tay müziği eşliğinde dans performanslarını sundu.

Davetliler, geleneksel Tay kukla gösterisine alkışlarla eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Tayland Kültür Bakanı Chanarat'ı kuklalarla selamlayan göstericiler, renkli görüntüler oluşturdu.

Tay moda tasarımcılarının çalışmaları olan ve Tayland kültürünü yansıtan çeşitli kıyafetlerin defileyle sergilendiği program, Tayland’ın kültürel savaş sanatı olan "Muay Thai" (Tay boksu) gösterisiyle devam etti.

Performanslarının ardından tüm göstericilerin sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdiği programın sonunda Ersoy ve diğer davetliler, göstericilere çiçek takdim etti.

Tayland Krallığı ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı kapsamında düzenlenen Tayland Kültürel Etkinlikleri, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek film festivali, tekstil sergisi ve çeşitli programlarla 7 Ekim'e kadar sürecek.

