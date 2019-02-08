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Tayland Prensesi askeri cuntaya karşı başbakan adayı olduğunu açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

Tayland Kralı’nın ablası Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, 24 Mart’ta yapılacak genel seçimlerde askeri cuntaya karşı Thai Raksa Chart Partisi’nden başbakan adayı oldu.Tayland’da 2014 yılındaki askeri darbeden sonra ilk kez genel seçimler yapılacak.

Tayland Kralı’nın ablası Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, 24 Mart’ta yapılacak genel seçimlerde askeri cuntaya karşı Thai Raksa Chart Partisi’nden başbakan adayı oldu.
Tayland’da 2014 yılındaki askeri darbeden sonra ilk kez genel seçimler yapılacak. Tayland Kralı Vajiralongkorn’un ablası 67 yaşındaki Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, başbakan adayı olduğunu açıkladı. Prenses Barnavadi’nin Thai Raksa Chart Partisi’nden adaylığını açıklamasıyla kraliyet ailesinin politikadan uzak durma geleneği bozulmuş oldu.
Prenses Barnavadi’nin seçimlerdeki baş rakibinin darbe ve askeri cunta lideri Prayut Chan-o-cha’nın olmasının birçok siyasi krize sebep olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, seçimlerin kraliyete yakın olanlar ile darbe yandaşları arasında bir mücadeleye dönüşeceğini ifade ediyor.

“Siyasi deprem” benzetmesi
Chulalongkorn Üniversitesinden Thitinan Pongsudhirak, kararı "siyasi bir deprem" olarak nitelendirdi. Naresuan Üniversitesi’nden Paul Chambers ise, “Kim kralın ablasına karşı kampanya yapmaya cüret edebilir. Prayut’a kesinlikle tehdit oluşturuyor, çünkü halkın gözünde cunta liderinden çok daha fazla meşruiyeti var" değerlendirmesini yaptı.

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