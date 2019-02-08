Tayland Prensesi Siyasete Atılmak İstiyor

Tayland’da kralın kız kardeşi 67 yaşındaki Prenses Ubolratana Mahidol, sıradışı bir hamleyle Mart ayındaki seçimlerde Raksa Chart Partisi’nden başbakan adayı olacağını açıkladı. Böylece Tayland kraliyet ailesi tarihinde ilk kez bir kraliyet ailesi üyesi siyasete atılacağını açıklamış oldu.

Parti, eski Başbakan Thaksin Sinawatra’yla ilişkilendiriliyor. Ordu Sinawatra’ya karşı 2006’da, kız kardeşinin yönettiği hükümete karşıysa 2014’te darbe düzenlemişti.

Kral Maha Vajiralongkorn ise büyük kız kardeşinin açıklamasının “uygunsuz” ve anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Kral’ın bu açıklamasının Prenses’in seçim komisyonu tarafından diskalifiye edilmesine neden olabileceği düşünülüyor.

Kral Saray tarafından yayınlanan açıklamasında ‘‘Kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesinin ne şekilde olursa olsun siyasette yer alması ülkenin gelenekleri, görenekleri, kültürüyle çatışan ve bu nedenle son derece uygunsuz bir davranıştır’’ ifadesini kullandı.

Bu prensesin ilk sıradışı kararı değil. Ubolratana bundan yaklaşık 40 yıl önce sıradan bir Amerikalı’yla evlenerek kraliyet unvanından vazgeçmişti, ancak kendisi halk tarafından halen prenses olarak görülüyor ve kendisine bu şekilde hitap ediliyor.

