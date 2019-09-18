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Tayland salgın hastalık iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Tayland salgın hastalık iddialarını yalanladı

BANGKOK (AA) - Tayland, ülkede Afrika domuz vebası tespit edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Tarım Bakanlığından, ülkenin kuzeyindeki Chiang Rai eyaletindeki besi çiftliklerinde domuz itlafı yapıldığına dair basında çıkan haberler üzerine yayımlanan açıklamada, henüz ülkede Afrika domuz vebası vakasına rastlanmadığı ancak besi hayvanlarında bazı semptomların görülmesi üzerine tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde domuz nakliyatını önlemek için kara yollarında kontrol noktaları oluşturulduğu ifade edildi.

Tayland'da yayın yapan "Nation" gazetesinde dün yer alan haberde, Chiang Rai eyaletindeki bir besi çiftliğindeki 200 kadar domuzun itlaf edildiği ve doku örneklerinin test için hayvan sağlığı merkezlerine gönderildiği iddia edilmişti.

Tayland, geçen ay Myanmar'da Afrika domuz ateşi vakası tespit edilmesi üzerine ülkeden domuz ithal edilmesini yasaklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika domuz ateşi itlaf TAYLAND

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