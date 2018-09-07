"Tayland-Türkiye diplomasisi dinamizmle yürüyor"

Türk iş insanlarının sıkça Tayland’ı ziyaret ettiklerine de değinen Wongsinsawat, bu ziyaretlerin sadece seminerden ibaret olmadığını, resmi ve gayrı resmi toplantılara katılan iş insanlarının iki ülke ilişkisini geliştirecek birçok fırsatla tanıştığını kaydetti.

Wongsinsawat, “Her yıl 50 bin Türk turist Tayland’a geliyor. 80 milyon nüfuslu Türkiye’den 50 bin az bir sayı. THY’nin doğrudan uçuşları var. Aynı zamanda daha fazla Taylandlının Türkiye’yi ziyaret etmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Ticaret yatırımlarının iki ülke ekonomisinde çok taraflı gelişme gösterdiğini aktaran Wongsinsawat, bu bağları daha geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini söyledi.

İki toplumun benzer ve farklı yanları olduğuna dikkati çeken Wongsinsawat, şöyle devam etti:

“Türklerle tanışmaktan ve iş yapmaktan gurur duyuyoruz. Tabii ki aramızda farklılıklar var. İnsanlar birbirleriyle konuşurken öncelikle haklarında bilmediklerini öğrenerek birbirlerini anlamaya çalışırlar. Avrupa’ya ziyaretlerimizde ‘Bu Taylandlılar neden bu kadar gülümseyebiliyorlar ?’ sorularına muhatap olabiliyoruz. Yapılan toplantılarda şunu görüyorum ki siz de bizim gibi konuşurken ya da konuşmazken gülümseyebilen insanlarsınız. Tayland halkı açık bir toplumdur. Halklarımız birbirine benziyor. 60 yıllık diplomasimiz dinamizmle yürümektedir. Gelecek için daha fazlasını yapabilmeliyiz.”

Wongsinsawat, ülkesinin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) üyesi olduğunu anımsatarak, hem ASEAN eksenine hem de ASEAN’ın ötesine ulaşabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Her üyesinin adil şekilde kalkınma değeri yakalayabildiği bir ASEAN arzu ettiklerini vurgulayan Wongsinsawat, “Bu yıl Singapur’un liderliğini yaptığı ASEAN’a biz de gelecek sene liderlik yapacağız. Hedefimiz, sürdürülebilir kalkınma yapabilmiş bir ASEAN. Kimse bir diğerinden geride kalmış olmamalıdır. Türkiye de ASEAN sektörel diyalog partneridir.” dedi.

Direktör Wongsinsawat, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin devam ettiğini kaydederek, “STA’dan uzun dönemde büyük ümitlerimiz var. Gelecek için iletişimimizi derinleştirmeliyiz.” diye konuştu.

