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Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Tayland Kralı Vajiralongkorn, 31 milyon dolara mal olan taç giyme törenine hazırlanıyor.Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej’in 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Maha Vajiralongkorn tahtın yeni sahibi olmuştu.

Tayland Kralı Vajiralongkorn, 31 milyon dolara mal olan taç giyme törenine hazırlanıyor.
Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej’in 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Maha Vajiralongkorn tahtın yeni sahibi olmuştu. 70 yıl tahtta kalan ve dünyanın en uzun süre hüküm süren kralı olan Bhumibol Adulyadej’in yası cenazesinin yakılmasından sonra bir yıl daha sürmüştü. 66 yaşındaki yeni Kral Maha Vajiralongkorn ise geçtiğimiz günlerde kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida’yla dünya evine girmişti. Tayland, sürpriz evliliğin ardından üç gün sürecek olan taç giyme görenine hazırlanıyor.
Brahma ve Budist ritüelleriyle gerçekleştirilecek resmi tören ise yarın başkent Bangkok’ta başlayacak.
Yarın başlayacak ve 31 milyon dolara mal olan üç günlük törende Vajiralongkorn’a 7.3 kilogramlık bir taç takdim edilecek. Ülkenin 76 vilayetinden getirilen kutsal su ile arınacak olan Tayland Kralı’na kutsal olarak kabul edilen dokuz katlı bir şemsiye verilecek.
Başkent Bangkok’ta bulunan dükkanlar ise taç giyme törenine hazır. Satıcılar, üzerinde "Yaşasın Kral" yazılı monarşiye olan bağlılığı simgeleyen sarı renkli tişörtleri satışa çıkardı. Tayland inanışına göre, haftanın her günü bir renkle bağdaştırılıyor. Kral, sarı ile bağdaştırılan Pazartesi günü doğması nedeniyle tişörtler de sarı renkte satışa çıkarıldı.

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor

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