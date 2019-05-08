HABER

Taylan’da cunta seçimi resmen kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 23:57 | Son Güncelleme

Tayland’da 2014 darbesinden sonra yapılan ilk seçimlerde cunta karşıtı Pheu Thai Partisi en fazla sandalyeye sahip oldu.Tayland’da yapılan itirazalar sonucu seçim sonuçları 2 ay ertelenmiş, bazı bölgelerde yeniden sayım kararı alınmıştı.

Tayland’da 2014 darbesinden sonra yapılan ilk seçimlerde cunta karşıtı Pheu Thai Partisi en fazla sandalyeye sahip oldu.
Tayland’da yapılan itirazalar sonucu seçim sonuçları 2 ay ertelenmiş, bazı bölgelerde yeniden sayım kararı alınmıştı. Açıklanan resmi sonuçlara göre cunta karşıtı Pheu Thai Partisi 136 sandalyeyle birinci oldu. Cuntanın desteklediği Palang Pracha Rath Partisi (PPRP) ise 115 sandalye ele edebildi. Muhalefetin seçimi kazanmasına rağmen, PPRP’nin 250 sandalyelik Senatoda çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu da cuntaya hala yönetimde söz sahibi olma imkanı veriyor. Future Forward Partisi ise 80 sandalye alarak üçüncü oldu.
Geçtiğimiz Mart ayında ilk sonuçlara göre meclise giren 7 muhalefet partisi cuntanın iktidara gelmemesi için koalisyon kuracakları hakkında beyanname imzalamıştı.

PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
Süleyman Soylu'dan YSK açıklamasıSüleyman Soylu'dan YSK açıklaması
Soylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedimSoylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin İstanbul önergesi reddedildi

'YSK'nın İstanbul kararı araştırılsın' önergesi reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.