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Tayland'a kaçan Suudi çocuk ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

Tayland'a kaçan 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı çocuk ülkeye sokulmayarak ailesine teslim edildi

RİYAD (AA) - Tayland, yanında velisi veya akrabası bulunmaksızın ülkeye giriş yapmak isteyen 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı çocuğu ailesine teslim etti.

Sabq gazetesine göre, Tayland yönetimi çocuk olduğu ve tek başına vize almasının mümkün olmadığı gerekçesiyle Suudi Arabistan'dan Tayland'a kaçan 14 yaşındaki çocuğu ailesine iade etti.

Çocuğun Suudi Arabistan'da vatandaşların elektronik olarak resmi işlemler yapabildiği "Ebşir" isimli uygulamanın şifresini öğrenerek babasının hesabından kendisi için izin çıkarttığı ve bu sayede Cazan kentinden Cidde'ye oradan da Tayland'a seyahat ettiği belirtildi.

Çocuğunun kaçtığını öğrenen babanın ise Taylan'da giderek oğlunu yetkililerden teslim aldığı aktarılırken konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Geçtiğimiz ay da aile şiddetinden kaçtıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kunun, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi çocuk TAYLAND

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