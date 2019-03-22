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Tayland'a kaçırılan 18 Myanmarlı ülkesine iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Çalışma vaadiyle kandırılan, aralarında 6 kadın ve 4 çocuğun bulunduğu 18 Myanmarlı ülkesine iade edildi

İnsan tacirleri tarafından çalışma vaadiyle kaçırılarak Tayland'a götürülen 18 Myanmarlının ülkesine iade edildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Myanmar'ın Myawaddy bölgesi Genel Yönetim Dairesinden yapılan açıklamada, insan tacirleri tarafından Tayland'a yasa dışı yollarla götürülen 18 Myanmar vatandaşının, Kayin eyaletine bağlı sınır kasabası Myawaddy üzerinden ülkesine geri getirildiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında 6 kadın ve 4 çocuğun bulunduğu 18 Myanmarlının, Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleştirme Bakanlığı ile Tayland Sosyal Gelişim ve İnsan Güvenliği Bakanlığı arasında yapılan iş birliğiyle Taylandlı yetkililer tarafından Myanmar'a iade edildiği bilgisi yer aldı.

Tayland tarafından sağlanan imkanlarla, Myawaddy'daki geçici bir bakım merkezinde tutulan 18 Myanmarlının yarın evlerine gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

Diğer taraftan Çalışma, Göçmenlik ve Nüfus Bakanlığına göre, kaçırılan 15 Myanmarlı, iki ülke yetkilileri tarafından yapılan iş birliğiyle kısa süre önce Tayland'dan ülkelerine geri gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Myanamar TAYLAND

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