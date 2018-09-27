HABER

"Tayland'a özgü kültür ve sanat değerleri halkımızla buluşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "(Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı) Ankara, İzmir ve İstanbul'da 27 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Tayland'a özgü kültür ve sanat değerleri halkımızla buluşacak" - "Karşılıklı kültür yılı kapsamında kasım ve aralık aylarında Bakanlığımızca Tayland'da da sahne gösterileri, fotoğraf ve el sanatları sergileri, Türk mutfağı günleri, Türk filmleri haftası, arkeoloji seminerleri düzenlenecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında 27 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da Tayland'a özgü kültür ve sanat değerlerinin vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Bakan Ersoy, Tayland Kültür Bakanı Vira Rajpoj Chanarat ile Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde düzenlenen Tayland Kültür Gecesi'ne katıldı.

Ersoy, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı Açılış Programı'nda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakan Chanarat ile Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı niyet beyanının imzalandığını anımsatan Ersoy, "İmzaladığımız niyet beyanı, ülkelerimiz arasındaki kıymetli dostluğun gelecek nesiller tarafından daha güçlü bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir." dedi.

Türkiye-Tayland karşılıklı kültür yılı etkinlikleri hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ankara, İzmir ve İstanbul'da 27 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Tayland'a özgü kültür ve sanat değerleri halkımızla buluşacak. Karşılıklı kültür yılı kapsamında kasım ve aralık aylarında Bakanlığımızca Tayland'da da sahne gösterileri, fotoğraf ve el sanatları sergileri, Türk mutfağı günleri, Türk filmleri haftası, arkeoloji seminerleri düzenlenecek."

Ersoy, 2 ülke arasında kültür, sanat, turizm ve diğer alanlardaki faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulunarak, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Chanarat ile Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'in konuşmalarının ardından etkinlik Tayland sahne gösterileriyle devam etti.

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!
İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kazaİstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TAYLAND Tayland Kültür Bakanı Vira Rajpoj Chanarat

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İlginizi Çekebilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.