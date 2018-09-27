Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında 27 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da Tayland'a özgü kültür ve sanat değerlerinin vatandaşlarla buluşacağını söyledi.
Bakan Ersoy, Tayland Kültür Bakanı Vira Rajpoj Chanarat ile Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde düzenlenen Tayland Kültür Gecesi'ne katıldı.
Ersoy, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı Açılış Programı'nda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bakan Chanarat ile Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı niyet beyanının imzalandığını anımsatan Ersoy, "İmzaladığımız niyet beyanı, ülkelerimiz arasındaki kıymetli dostluğun gelecek nesiller tarafından daha güçlü bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir." dedi.
Türkiye-Tayland karşılıklı kültür yılı etkinlikleri hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Ankara, İzmir ve İstanbul'da 27 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Tayland'a özgü kültür ve sanat değerleri halkımızla buluşacak. Karşılıklı kültür yılı kapsamında kasım ve aralık aylarında Bakanlığımızca Tayland'da da sahne gösterileri, fotoğraf ve el sanatları sergileri, Türk mutfağı günleri, Türk filmleri haftası, arkeoloji seminerleri düzenlenecek."
Ersoy, 2 ülke arasında kültür, sanat, turizm ve diğer alanlardaki faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulunarak, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Bakan Chanarat ile Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit'in konuşmalarının ardından etkinlik Tayland sahne gösterileriyle devam etti.
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