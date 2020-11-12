Tayland’da 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tayland’ın Chachoengsao şehrinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 1 milyar dolar değerinde ketamin ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun rotasının Avrupa, Japonya ve Güney Kore olduğunu belirtti.

Tayland’ın Chachoengsao şehrinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çuvallar dolusu ketamin ele geçirildi. Tayland Narkotikle Mücadele Büro Amiri Montri Yimyaem yaptığı açıklamada, Chachoengsao şehrinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen baskında, her biri 25 kiloluk, 457 adet çuvalın içine gizlenmiş ketamin ele geçirildiğini ve uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Yimyaem, ele geçirilen ketaminin yurtdışına satılmaya çalışıldığına değinerek, “Bu uyuşturucu Tayland’da popüler değil ve çoğunlukla aralarında Avrupa, Avustralya, Tayvan, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere yurtdışı ülkelerine satılıyor” ifadelerini kullandı.

Büro Amiri Montri Yimyaem, ele geçirilen ketamin miktarının çok uluslu bir ağa işaret ettiğini ve Tayland’ın bu soruşturmayı diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte sürdüreceğini bildirdi. Adalet Bakanı Somsak Thepsutin yaptığı açıklamada, “Bu baskın sadece bir başlangıç. Uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı tüm haksız kazançlara el koymak için daha fazla soruşturma yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

İlaç sektöründe ketamin maddesi, anestezi ve antidepresan olarak kullanılmakta. Fakat bu sakinleştirici ilaç, madde bağımlıları tarafından rüya etkisi oluşturmak, sarhoş olmak ve halüsinasyonlar görmek için kullanılıyor.

