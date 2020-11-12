HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tayland’da 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tayland’da 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Tayland’ın Chachoengsao şehrinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 1 milyar dolar değerinde ketamin ele geçirildi.

Tayland’ın Chachoengsao şehrinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 1 milyar dolar değerinde ketamin ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun rotasının Avrupa, Japonya ve Güney Kore olduğunu belirtti.
Tayland’ın Chachoengsao şehrinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çuvallar dolusu ketamin ele geçirildi. Tayland Narkotikle Mücadele Büro Amiri Montri Yimyaem yaptığı açıklamada, Chachoengsao şehrinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen baskında, her biri 25 kiloluk, 457 adet çuvalın içine gizlenmiş ketamin ele geçirildiğini ve uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Yimyaem, ele geçirilen ketaminin yurtdışına satılmaya çalışıldığına değinerek, “Bu uyuşturucu Tayland’da popüler değil ve çoğunlukla aralarında Avrupa, Avustralya, Tayvan, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere yurtdışı ülkelerine satılıyor” ifadelerini kullandı.
Büro Amiri Montri Yimyaem, ele geçirilen ketamin miktarının çok uluslu bir ağa işaret ettiğini ve Tayland’ın bu soruşturmayı diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte sürdüreceğini bildirdi. Adalet Bakanı Somsak Thepsutin yaptığı açıklamada, “Bu baskın sadece bir başlangıç. Uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı tüm haksız kazançlara el koymak için daha fazla soruşturma yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.
İlaç sektöründe ketamin maddesi, anestezi ve antidepresan olarak kullanılmakta. Fakat bu sakinleştirici ilaç, madde bağımlıları tarafından rüya etkisi oluşturmak, sarhoş olmak ve halüsinasyonlar görmek için kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Uğur Şahin' paylaşımı!Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Uğur Şahin' paylaşımı!
AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?
En Çok Okunan Haberler
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Vahşet! Genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Vahşet! Genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 'Uğur Şahin' paylaşımı! 'Koronavirüs aşısı ile ilgili görüştüm'
Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Uğur Şahin' paylaşımı!
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Depremin simgelerinden Elif ve ailesi taburcu oldu!
Depremin simgesi Elif böyle taburcu oldu!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.