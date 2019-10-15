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Tayland'da 4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Tayland'da 4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı

Tayland'da 4 metre uzunluğundaki bir kral kobra yılanı girdiği kanalizasyondan bir saat süren kurtarma operasyonu sonunda çıkarıldı.

Bangkok Post'un haberine göre, kurtarma ekipleri, Krabi bölgesindeki bir kanalizasyondan 4 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında kral kobra yılanı çıkardıklarını açıkladı.

Haberde paylaşılan videoda, kurtarma ekibinden bir kişinin, elinden kayan yılanı, karanlık ve dar drenaj borusunda kuyruğundan güçlükle yakaladığını gösteren görüntüler yer aldı.

Yılanın ilk kez toplu konut bölgesinde görüldüğü ve kurtarma ekiplerinin durumdan haberdar edildiği belirtildi.

Kral kobra yılanını yakalamak için bölgeye giden 7 kurtarma görevlisi, hayvanın, şimdiye kadar buldukları en büyük üçüncü yılan olduğunu belirtti.

Dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kral kobra, kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

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kral kobra yılanı TAYLAND

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