HABER

Tayland'da 76 pangolin kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Tayland'da 76 pangolin kurtarıldı

Tayland'ın güneyinde bir kişi, 76 pangolini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin Prachuap Khiri Khan bölgesindeki kontrol noktasından geçen bir kamyonu durduran polis, araç kasasında 18 adet çuvalın içine gizlenmiş toplam 76 pangolin buldu.

Gözaltına alınan Sompol Mekchai isimli kamyon şoförü, hayvanları Çin'e götürmek üzere yola çıktığını ve bundan önce 3 pangolin sevkiyatı daha yaptığını itiraf etti.

Sağlıklı durumda olduğu tespit edilen pangolinler bölgedeki doğal yaşamı koruma merkezine götürüldü.

Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Özlem Öztekin Vural: Adalar'da halk çözüm bekliyor, hizmet istiyorÖzlem Öztekin Vural: Adalar'da halk çözüm bekliyor, hizmet istiyor
Burdur'da el dikimi top ustası yetiştirilecekBurdur'da el dikimi top ustası yetiştirilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçırma Karıncayiyen pangolin TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de dehşet! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ümraniye'de dehşet!

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

S. Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden çıktı

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

BBP'li adayı orada gören şaşkınlığını gizleyemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.