HABER

Tayland'da 78 bin kişi yağışlardan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:05 | Son Güncelleme

Muson yağmurları son iki haftada 10 eyaleti etkisi altına aldı

Tayland'da muson yağmurlarından 78 bin 334 kişinin etkilendiği bildirildi.

Yerel basının, Afet Önleme ve Azaltma Ajansına dayandırdığı haberde, son iki haftada meydana gelen seller ve tropikal Bebinca fırtınasından 78 bin 334 kişinin etkilendiği belirtildi.

Yağışlardan dolayı 10 eyalette 2 bin 338 köyün halen sular altında olduğu kaydedildi.

Selden etkilenen bölgelerde tahliye çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

PARTNERFilm sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...Film sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...
CHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldıCHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldı
Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldıHayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bebinca fırtınası muson yağmurları sel TAYLAND yağışlar

En Çok Okunan Haberler

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.