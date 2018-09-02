Tayland'da 78 bin kişi yağışlardan etkilendi

Tayland'da muson yağmurlarından 78 bin 334 kişinin etkilendiği bildirildi.

Yerel basının, Afet Önleme ve Azaltma Ajansına dayandırdığı haberde, son iki haftada meydana gelen seller ve tropikal Bebinca fırtınasından 78 bin 334 kişinin etkilendiği belirtildi.

Yağışlardan dolayı 10 eyalette 2 bin 338 köyün halen sular altında olduğu kaydedildi.

Selden etkilenen bölgelerde tahliye çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

