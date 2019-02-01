Tayland’da alıkonan Bahreynli futbolcunun iadesi talep edildi

Taylandlı savcılar, ülkede alıkonan ve Avustralya’da mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakim el-Araibi’nin ülkesine iade edilmesi talebinde bulundu. El-Araibi’nin, Pazartesi günü hakim karşısına çıkarak görüşünün alınacağı öğrenildi.
Taylandlı savcılar Avustralya’da mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakim el-Araibi’nin ülkesine iade edilmesi talebinde bulundu. El-Araibi’nin avukatı savcıların iade isteminin Cuma günü yapıldığını bildirdi. Avukat Nadthasiri Bergman, Pazartesi günü görülecek duruşmada El-Araibi’ye iade edilmesi konusunda istekli olup olmadığının sorulacağını açıkladı. El-Araibi önceki duruşmalarda siyasi baskı sebebiyle Avustralya’ya göç ettiğini mahkemede ifade etmişti.
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan El-Araibi, aynı şehirde yarı-profesyonel Pascoe Vale takımında top koşturuyor. El-Araibi, geçtiğimiz Kasım ayında tatil için gittiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gözaltına alınmış, mahkeme Aralık ayında El-Araibi’yi 60 gün gözaltında tutma kararı almıştı.
El-Araibi’nin serbest bırakılıp Avustralya’ya dönebilmesi için insan hakları grupları, futbol otoriteleri ve aktivistler, Tayland’a çağrıda bulunmuştu.
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Hava kirliliği yüzünden vatandaşlar kan öksürüyor!
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
ABD'de donduran soğuklar can aldı
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum