Tayland’da alıkonan Bahreynli futbolcunun iadesi talep edildi

Taylandlı savcılar, ülkede alıkonan ve Avustralya’da mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakim el-Araibi’nin ülkesine iade edilmesi talebinde bulundu. El-Araibi’nin, Pazartesi günü hakim karşısına çıkarak görüşünün alınacağı öğrenildi.

Taylandlı savcılar Avustralya’da mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakim el-Araibi’nin ülkesine iade edilmesi talebinde bulundu. El-Araibi’nin avukatı savcıların iade isteminin Cuma günü yapıldığını bildirdi. Avukat Nadthasiri Bergman, Pazartesi günü görülecek duruşmada El-Araibi’ye iade edilmesi konusunda istekli olup olmadığının sorulacağını açıkladı. El-Araibi önceki duruşmalarda siyasi baskı sebebiyle Avustralya’ya göç ettiğini mahkemede ifade etmişti.

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan El-Araibi, aynı şehirde yarı-profesyonel Pascoe Vale takımında top koşturuyor. El-Araibi, geçtiğimiz Kasım ayında tatil için gittiği Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gözaltına alınmış, mahkeme Aralık ayında El-Araibi’yi 60 gün gözaltında tutma kararı almıştı.

El-Araibi’nin serbest bırakılıp Avustralya’ya dönebilmesi için insan hakları grupları, futbol otoriteleri ve aktivistler, Tayland’a çağrıda bulunmuştu.

