Tayland’da alıkonulan Bahreynli futbolcu için 60 gün gözaltı daha

Avustralya’da mülteci statüsü bulunan ve balayı için geldiği Tayland’da alıkonulan Bahreynli futbolcu Hakeem Al-Araibi hakkında istenen sınır dışı talebine itiraz dosyalarını tamamlaması için gözaltı süresi 60 gün uzatıldı.

Kariyerini sürdürdüğü Avustralya’da mülteci statüsü verilen Bahreynli futbolcu Hakeem Al-Araibi, ülkesinde arama kararı bulunduğu gerekçesiyle balayı için gittiği Tayland’da gözaltına alınmıştı. Taylandlı savcılar, Cuma günü Al-Araibi’nin ülkesine iade edilme talebinde bulunmuştu. Al-Araibi ise mahkemeye seslenerek ülkesine iade edilmemesi gerektiğini savundu. Bangkok Mahkemesi, Hakeem Al-Araibi hakkında istenen sınır dışı talebine itiraz dosyalarını tamamlaması için gözaltı süresini 60 gün uzattı. Duruşmaya prangalarla getirilen Al-Araibi, “Beni Bahreyn’e göndermeyin” çağrısında bulundu.

“Karşıt görüşler tarafından eziyet gördüm”

Al-Araibi, ülkesine iade talebini reddederken, 4 yıldan fazla bir süre önce Avustralya’ya gitmeden ülkesindeki karşıt görüşler tarafından eziyet gördüğünü iddia etti.

Eski Avustralyalı futbolcu Craig Foster, Bahreynli futbolcuya destek vererek, “Avustralya yanında” ifadesini kullandı. Bahreyn İnsan Hakları ve Demokrasi Enstitüsü’nden (BIRD) yetkililer, Bahreynli futbolcunun sınır dışı edilmesi halinde, Al-Araibi için işkencelere varan büyük risklerin oluşacağını iddia etti. Yetkililer, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile diğer kuruluşlara, futbolcunun suçsuzluğunun kanıtlanması ve serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Bahreyn ise Al-Araibi’nin ülkesine dönerek adil bir şekilde yargılanabileceğini ifade etti.

Avustralya’da mülteci statüsü bulunan Hakeem Al-Araibi, ülkesinde arandığı gerekçesiyle balayı için geldiği Tayland’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 2014 yılında Avustralya’ya mülteci statüsü kazanan Bahreynli futbolcu, aynı yıl Bahreyn tarafından emniyet merkezine zarar verdiği gerekçesi ile gıyabında görülen duruşmada 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

