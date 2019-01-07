Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın

BANGKOK (AA) - Tayland'da, aile şiddetinden kaçarken Bangkok'taki havalimanında alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı genç kadının havalimanından ayrıldığı bildirildi.

Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verildiğini açıkladı.

Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un iltica statüsünün BMMYK tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Kadının havalimanından ayrılmasına, BMMYK yetkililerinin, Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn ve Kunun ile yaptığı görüşme sonrasında karar verildi.

BMMYK, Kunun ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını paylaşmazken,Tayland'daki temsilcisi Giuseppe De Vincentiis, ülke yetkilileriyle "şu ana kadar iyi bir iş birliği ruhu yakaladıklarına" dikkati çekti.

Surachate, havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız.” dedi.