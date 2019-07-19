BANGKOK (AA) - Tayland'da Anayasa Mahkemesi, milletvekillerinin Başbakan Prayuth Çan-oça hakkında, askeri darbenin ardından yapılan ilk serbest seçimlerden sonra "cunta lideri olarak görevini sürdürdüğü" gerekçesiyle başbakanlığının düşürülmesi için açtığı davayı kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, 110 milletvekilinin "anayasaya aykırılık" gerekçesiyle açtığı davayı kabul ederken, davalı Başbakan Prayuth'a savunmasını hazırlaması için 15 gün süre tanıdı.

Öte yandan mahkeme, muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit ve Yardımcısı Piyabutr Saengkannokul hakkında "anayasal monarşiyi ortadan kaldırmak" suçlamasıyla açılan davanın da kabul edildiğini bildirdi.

- Seçimler martta yapılabilmişti

Milletvekilleri, Prayuth'un darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen, "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştı.

Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.