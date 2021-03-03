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Tayland’da bir aktivist kralın fotoğrafını yaktığı için gözaltına alındı

03.03.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Tayland’daki monarşi karşıtı protestolar devam ederken, pazar günü Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un fotoğrafını yakan bir aktivist gözaltına alındı.Tayland’da Kral Maha Vajiralongkorn’un ordu üzerindeki kontrolünü bırakması için düzenlenen protestolar devam ediyor.

Tayland’daki monarşi karşıtı protestolar devam ederken, pazar günü Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un fotoğrafını yakan bir aktivist gözaltına alındı.
Tayland’da Kral Maha Vajiralongkorn’un ordu üzerindeki kontrolünü bırakması için düzenlenen protestolar devam ediyor. Halk, başkent Bangkok’ta pazar günü sokaklara dökülürken, müzisyen ve aktivist Chaiamorn Kaewwiboonpan daha önce 4 aktivistin gözaltına alındığı Bangkok hapishanesinin önünde Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un fotoğrafını yaktı. Olayın ardından geniş çaplı arama başlatan polis, 32 yaşındaki aktivisti Bangkok’un kuzeyindeki Ayutthaya eyaletinde tespit etti. Kaewwiboonpan, kralın fotoğrafını yaktığı gerekçesiyle suçlanıp gözaltına alındı.
Bangkok Polis Şefi Pakapong Pongpetra "Hem onu gören tanıklar hem de adli kanıtlarımız var. Sadece Kaewwiboonpan değil başka şüpheli kişiler de var" ifadelerini kullandı. Kaewwiboonpan’ın suçlu bulunmasının ardından 15 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Öte yandan, Tayland’daki monarşi karşıtı protestolarda Başkent Bangkok’ta sokağa inen yüzlerce kişi Kral Maha Vajiralongkorn’un kontrolünde olan 1. Piyade Alayı üssüne yürüyerek, Vajiralongkorn’un ordu birimi üzerindeki kontrolünü bırakmasını istemişti. Askeri üsse yürüyen göstericilere, polis sert bir şekilde müdahale etmişti. Polis, üssün önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, göstericiler ise polise taş ve şişeler atarak karşılık vermişti.

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