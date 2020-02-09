Tayland’da Bir Asker 29 Kişiyi Öldürdü

Tayland’ın kuzeydoğusunda, çoğu bir alışveriş merkezinde olmak üzere, en az 29 kişiyi öldüren Taylandlı askerin, mülk kavgası nedeniyle komutanının bir akrabasının da aralarında olduğu bir grup insana öfkeli olduğu belirtildi.
Taylandlı güvenlik güçleri Nakhon Ratchasima kentindeki Terminal 21 adlı alışveriş merkezini hedef alan saldırganı vurarak öldürmüştü.
Çalıntı bir Humvee marka araçla alışveriş merkezine gelen askerin ordu cephaneliğinden çaldığı bir saldırı silahı ve cephanelik taşıdığı belirtildi.
Asker saldırı esnasında Facebook hesabından da iletiler yaptı. Hesap saldırının ardından şirket tarafından kapatıldı.
Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının ev üzerine yaşanan kişisel bir anlaşmazlık nedeniyle yapıldığını aktardı.
Saldırının ardından alışveriş merkezindeki yüzlerce kişi gruplar halinde olay yerinden kaçmıştı. 16 saat boyuca devam eden saldırı ve polis kuşatması sırasında polis çeşitli grupları kurtardı.
Polis saldırganın kimliğini 32 yaşındaki asker Jakrapanth Thomma olarak belirledi ve başkent Bangkok’tan 250 kilometre uzaklıktaki Nakhon Ratchasima kentinde bir üste görev yaptığını bildirdi.
Keskin nişancı olan Jakrapanth’ın saldırı ve kuşatma gibi konularda özel eğitim aldığı ifade edildi. Basında çıkan haberlerde askerin sık sık sosyal medyada silahlarının resimlerini yayınladığı haberlerine yer verdi.
Asker Cumartesi günü yerel saatle öğlen 3’te bir evde başladığı saldırısını askeri üste ve alışveriş merkezinde sürdürdü.
Saldırgan, üste komutanını öldürmesinin ardından alışveriş merkezinde ateş açtı.
Askeri yetkililer saldırganın üsteki cephaneliği de yağmaladığını kaydetti.
Facebook hesabından yaptığı iletilerde saldırgan ‘‘Çalarak zengin olanlar. Başkalarının üstünden geçinenler bu parayı cehennemde kullanabilecekler mi?’’ ifadelerini kullanmıştı.
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