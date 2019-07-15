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Tayland'da bir ayda bir tonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Tayland'da bir ayda bir tonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda bir tondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, ülkede son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 milyon metamfetamin hapının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta cuma günü düzenlenen operasyonda bir kamyonda ve evde saklanmış 5 milyon hap, 600 kilogram kristal metamfetamin, 15,4 kilogram eroin ve 51 kilogram "ketamin" yakalandığı, konuyla ilgili 8 uyuşturucu kaçakçısının tutuklandığı bildirildi.

Ayrıca geçen hafta 459 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, uyuşturucuların komşu ülke Myanmar kaynaklı olabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND uyuşturucu

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