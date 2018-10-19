Tayland'da bu yıl kuduzdan 17 kişi öldü

Tayland'da 10 ayda kuduzdan 17 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua'nın Tayland Hastalık Kontrol Kurumuna dayandırdığı habere göre, ülkede 2018'de 17 kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi.
En son hayatını kaybeden kişinin, 80 köpek besleyen 65 yaşındaki biri olduğu kaydedildi.
Ülkede kuduz vakalarının artışına sebep olarak halkın aşırı sayıda köpek beslemesi ve kuduz aşısı yaptırmaması gösteriliyor.
Tayland yasalarına göre, evinde hayvan besleyen kişilerin, hayvanların her birini kayıt ettirmesi ve 14 dolar ödemesi gerekiyor. Ancak ülkede bu yasanın fazla dikkate alınmaması dikkati çekiyor.
Verilere göre, geçen yıl Tayland sokaklarında 820 bin kedi ve köpek bulunduğu, önlem alınmazsa bu sayının 2027'de 2 milyon, 20 yıl içinde ise 5 milyona çıkabileceği belirtiliyor.
Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak
BM’den flaş çağrı: Gazze patlıyor! Bu abartma ya da bir uyarı değil!
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!
'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi
Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum