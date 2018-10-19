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Tayland'da bu yıl kuduzdan 17 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 00:00 | Son Güncelleme

Tayland'da bu yıl kuduzdan 17 kişi öldü

Tayland'da 10 ayda kuduzdan 17 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua'nın Tayland Hastalık Kontrol Kurumuna dayandırdığı habere göre, ülkede 2018'de 17 kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi.

En son hayatını kaybeden kişinin, 80 köpek besleyen 65 yaşındaki biri olduğu kaydedildi.

Ülkede kuduz vakalarının artışına sebep olarak halkın aşırı sayıda köpek beslemesi ve kuduz aşısı yaptırmaması gösteriliyor.

Tayland yasalarına göre, evinde hayvan besleyen kişilerin, hayvanların her birini kayıt ettirmesi ve 14 dolar ödemesi gerekiyor. Ancak ülkede bu yasanın fazla dikkate alınmaması dikkati çekiyor.

Verilere göre, geçen yıl Tayland sokaklarında 820 bin kedi ve köpek bulunduğu, önlem alınmazsa bu sayının 2027'de 2 milyon, 20 yıl içinde ise 5 milyona çıkabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kuduz TAYLAND

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