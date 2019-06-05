Tayland'da cunta lideri yeniden başbakan seçildi

Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimin ardından parlamento, askeri cuntanın lideri Prayut Chan-o-cha'yı yeniden başbakan seçti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan parlamentonun iki kanadının ortak oturumunda yapılan oylamada cunta destekli Palang Pracharath Partisi'nin adayı Prayut, Gelecek İleri Partisi lideri Thanathorn Juangroongruangkit'i geride bırakarak, başbakan seçildi.

Yapılan oylamada Prayut 500, Thanathorn ise 244 oy aldı.

Oylamada seçimle belirlenen 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin yanı sıra tamamen ordunun atadığı senatörlerden oluşan 250 sandalyeli Senato'nun üyelerinin de oy kullanması sonuçta etkili oldu.

Tayland'da ordunun 2014 yılında yönetime el koymasının ardından 24 Mart'ta yapılan ilk genel seçimlerde darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra ve babası eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi 136 sandalye ile Temsilciler Meclisinde en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.

Seçimde askeri cuntanın kurduğu Palang Pracharath Partisi 116, Gelecek İleri Partisi 81, Demokrat Parti 53, Bhumjaithai Partisi 51 sandalye kazanmıştı.

2014'ten darbeden sonra ülke yönetimini devralan Ulusal Barış ve Düzen Konseyinin Başkanı, Başbakan Prayut'un kendi partisinin yanı sıra Demokrat Parti, Bhumjaithai Partisi ve bazı küçük partilerin desteğini aldığı anlaşılıyor.

