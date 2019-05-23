Tayland'da cunta muhalifi siyasi parti liderine meclis yasağı

Tayland’da 24 Mart seçimlerinin ardından cunta muhalifi koalisyonun yanında yer alan İleri Gelecek Partisi'nin genel başkanı Thanathorn Juangroongruangkit, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında açılan "seçim yasalarını ihlal" davasını kabul etmesi üzerine, mecliste milletvekilliğinden men edildi.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, seçim kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Seçim Komisyonu'nun Thanathorn'a açtığı davanın kabul edilerek işleme alındığı ve suçlamalara ilişkin nihai karar alınana kadar Thanathorn'un mecliste siyasi faaliyetlerde bulunamayacağı bildirildi.

Mahkeme, sanığın 15 gün içinde iddiaları yalanlamak için delil sunabileceğini belirtti.

Hakkındaki suçlamaların onaylanması halinde Thanathorn'un milletvekilliği düşürülecek.

Tayland'ın gelecek vadeden siyasetçisi olarak bilinen 40 yaşındaki genç iş adamı Thanathorn, seçim kampanyası döneminde bir medya şirketinde hissesi olduğu gerekçesiyle geçen ay Seçim Komisyonu tarafından yasaları ihlal etmekle suçlanmıştı.

Komisyon, suçlama için Thanathorn'un V-Luck isimli medya şirketinde hisse sahibi olmasını gerekçe göstermişti.