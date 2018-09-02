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Tayland'da dang humması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Dang humması nedeniyle 8 ayda 65 kişi öldü

Tayland'da bu yıl 50 binden fazla kişide görülen dang hummasından 65 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, bu yıl ülkenin 27 bölgesinde 50 bin 79 kişide dang humması tespit edildi.

Dang humması nedeniyle 1 Ocak'tan 27 Ağustos'a kadar 65 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgının en çok Phuket, Nakorn Pathom, Phichit, Maehongsorn ve Krabi bölgelerinde görüldüğü belirtildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
dang humması Sivrisinek TAYLAND

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