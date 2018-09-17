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Tayland'da dang humması 69 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

Tayland'da dang humması 69 can aldı

Tayland'da yılın yaklaşık 9 aylık döneminde 50 binden fazla kişide görülen dang humması 69 kişinin ölümüne neden oldu.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, bu yıl 1 Ocak'tan 8 Eylül'e kadar 27 bölgedeki 52 bin 670 kişide dang humması tespit edildi.

Aynı tarih aralığında salgın nedeniyle 69 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgının en çok Phuket, Nakorn Pathom, Phichit, Maehongsorn ve Krabi bölgelerinde görüldüğü belirtildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
dang humması TAYLAND

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