HABER

Tayland'da darbe sonrası seçimler için aday kayıtları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

Ordunun 2014'te yönetime el koymasından bu yana yapılacak ilk parlamento seçimleri için aday kayıt süreci başladı

BANGKOK (AA) - Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasından bu yana düzenlenecek ilk parlamento seçimleri için aday kayıtları başladı.

Yüzlerce milletvekili adayı, 24 Mart'ta yapılacağı ilan edilen seçimlere katılmak üzere ülkenin farklı kentlerinde kayıt merkezlerine başvuruda bulunuyor.

500 sandalyeli Temsilciler Meclisinin belirleneceği seçimler için aday kayıt süreci 8 Şubat'a kadar devam edecek.

16 partinin katılacağı seçimlerin eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın Pheu Thai (Taylandlılar İçin) partisi ile ordu yanlısı Palang Pracharat (Halkın Devlet İktidarı) partisi adayları arasında çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilmedi. Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı gerekçelerle ertelemişti.

Tayland Seçim Komisyonu, 23Ocak'ta askeri darbeden bu yana ilk genel seçimin 24 Mart'ta düzenleneceğini bildirmişti.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldıUludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı
Engelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecekEngelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri darbe cunta yönetimi parlamento seçimleri Tahsin Şinavatra TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.