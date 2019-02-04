Tayland'da darbe sonrası seçimler için aday kayıtları başladı

BANGKOK (AA) - Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasından bu yana düzenlenecek ilk parlamento seçimleri için aday kayıtları başladı.
Yüzlerce milletvekili adayı, 24 Mart'ta yapılacağı ilan edilen seçimlere katılmak üzere ülkenin farklı kentlerinde kayıt merkezlerine başvuruda bulunuyor.
500 sandalyeli Temsilciler Meclisinin belirleneceği seçimler için aday kayıt süreci 8 Şubat'a kadar devam edecek.
16 partinin katılacağı seçimlerin eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın Pheu Thai (Taylandlılar İçin) partisi ile ordu yanlısı Palang Pracharat (Halkın Devlet İktidarı) partisi adayları arasında çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilmedi. Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı gerekçelerle ertelemişti.
Tayland Seçim Komisyonu, 23Ocak'ta askeri darbeden bu yana ilk genel seçimin 24 Mart'ta düzenleneceğini bildirmişti.
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