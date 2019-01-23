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Tayland'da darbeden sonraki ilk seçim tarihi belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

2014'teki askeri darbeden bu yana ülkedeki ilk genel seçim 24 Mart'ta yapılacak

BANGKOK (AA) - Tayland Seçim Komisyonu, ülkede ordunun 2014'te iktidara gelmesinden bu yana ilk genel seçimin 24 Mart'ta düzenleneceğini bildirdi.

Seçim Komisyonu, Tayland Kraliyet Sarayı'nın bugün, ülkede genel seçimin yapılacağını duyuran bir kararname yayımlamasının ardından seçim tarihini belirledi.

Komisyon Başkanı Ithiporn Boonpakong, genel seçimin 24 Mart'ta yapılacağını bildirdi.

Kraliyet Gazetesi'nde yayımlanan genel seçimlere ilişkin kararname, askeri hükümet tarafından hazırlanan seçim yasalarını yürürlüğe koyuyor.

Ulusal Seçim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Nat Laosisawakul, geçen ay, komisyonun genel seçim tarihi olarak 24 Şubat 2019'u belirlediğini bildirmişti.

Başbakan Prayut Chan-o-cha liderliğindeki cunta hükümeti, seçim tarihinin ilanının hemen ardından siyasi kampanya yasaklarını kaldırmıştı.

Cunta hükümeti siyasi yasakların kaldırılmasına ilişkin ilk adımı eylülde atmış, siyasi parti örgütlenmelerini serbest bırakmıştı.

Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilmedi.

Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı bahanelerle ertelemişti.

Tayland Genelkurmay Başkanı Apirat Kongsompong, geçen hafta, seçim tarihinin beşinci kez ertelenebileceğine yönelik söylentiler üzerine bir haftada üç kez yapılan seçim yanlısı gösterilere tepki göstermiş ve göstericilere, "Eylemlerinize sınır koymalısınız ve bu sınırı geçmemelisiniz." uyarısını yapmıştı.

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seçim TAYLAND

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