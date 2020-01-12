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  4. Tayland'da "Diktatörlüğe Karşı Koşu" protestosu

Tayland'da "Diktatörlüğe Karşı Koşu" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Tayland'da "Diktatörlüğe Karşı Koşu" protestosu

Tayland'da binlerce kişi, Başbakan Prayuth Çan-oça liderliğindeki hükümeti protesto etti.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, protestocular başkent Bangkok'taki Vachirabenjatas Parkı'nda "Diktatörlüğe Karşı Koşu" adı altında sabah koşusu tarzında gösteri düzenledi.

Polis tahminlerine göre 12 binden fazla kişinin katıldığı gösteride protestocular, 2014'teki askeri darbenin ardından iktidara geldikten sonra geçen yıl yapılan parlamento seçimlerinde yeniden Başbakan seçilen emekli General Prayuth liderliğindeki hükümetin demokratik ve siyasal özgürlüklere yönelik tutumunu eleştirdi.

Prayuth'un karikatürlerinin olduğu tişörtler giyen protestocular, hükümet karşıtı sloganlar attı.

- Kapatılma sürecindeki muhalefet partisi

Protestoları tetikleyen, iktidarın kontrolündeki Seçim Komisyonu ve Anayasa Mahkemesinin, son seçimlerde mecliste 81 sandalye kazanan muhalefetteki Gelecek İleri Partisi Genel Başkanı iş adamı Thanathorn Juangroongruangkit'in milletvekilliğinin düşürülmesi ve partiye kapatma davası açılacağı söylentileri oldu.

Protestoya katılan parti lideri, "İnsanlar siyasi duruma yönelik büyük bir farkındalık gösteriyor. Tayland'ın yeniden demokratik bir ülke olabilmesi için ilk adım General Prayuth'un siyasetten çekilmesi olmalı. Sanırım bugün burada toplanan insanlar da aynı hissiyatı paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

- Tayland'da demokrasiye sancılı geçiş

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Tahsin Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sıra Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında geçen yıl martta yapılabilmişti.

Prayuth seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Muhalif lider Thanathorn ise seçimin hemen ardından Seçim Komisyonu tarafından, seçim kampanyası döneminde bir medya şirketinde hisse sahibi olduğu gerekçesiyle, Seçim Kanunu'nu ihlal etmekle suçlanmış, bu yüzden Anayasa Mahkemesi, aleyhine açılan davada karar verilene dek milletvekilliği statüsünü askıya almıştı. Buna rağmen, mecliste grubu olan cunta karşıtı 6 parti, Thanathorn'u Prayuth'a karşı başbakan adayı olarak göstermişti.

Anayasa Mahkemesi 20 Kasım'da aldığı kararla Thanathorn'un milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermişti.

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Prayut Çan-o-ça l protesto TAYLAND Thanathorn Juangroongruangkit

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