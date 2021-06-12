Tayland’da Doğdular Diyarbakır’da Büyüyorlar

Tayland safkan Pomeranian köpekleri artık Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yetiştiriliyor. Liceli bir girişimci, Tayland’da gördüğü köpekleri, memleketine getirerek bölgenin ilk köpek çiftliğini kurdu. Lice ilçesinin girişinde kurulan çiftliğin adını duyanlar ilk başta ilgi göstermiyor. Ancak çiftlikle ilgili diğer detayları duyunca herkesin ilgisi buraya yöneliyor. Burası bir köpek yetiştirme çiftliği. Bölgenin ilk ve tek resmi köpek çiftliğinde, Tayland’a has safkan Pomeranian cinsi köpekler yetiştiriliyor. Çiftliğin fikir babası Liceli girişimci, Engin Zengin. İş ziyareti kapsamında Tayland’a giden Zengin, burada gördüğü Pomeranian’dan önce kendisi için satın aldı. Köpeği çok sevdiğini söyleyen Zengin, kendi memleketinde de bir çiftlik kurma kararı aldı. Taylandlı bir üreticiyle anlaşan Zengin, üreticiyle birlikte Lice’ye geldi. Taylandlı üreticiden bir yıl eğitim alan Zengin, daha sonra kendi çiftliğini kurdu. Zengin, çiftliğin kapısından girer girmez, köpekler çevresini sarıyor. 20 köpeğin ismini tek tek ezberleyen Zengin, her birine ayrı ayrı ilgi gösteriyor. Adını çağırdığı köpek koşarak yanına geliyor. Köpeklerin adını nasıl ezberlediği sorusuna Zengin “İnsan çocuklarının adını unutur mu?” şeklinde yanıt veriyor.

Bir yandan köpekleriyle ilgilenen bir yandan VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Zengin, köpek yetiştiriciliğinde sevginin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bakımlarının zor olmadığını söyleyen Zengin “Lice olması daha güzel çünkü burası daha doğal bir ortam, daha sakin, izole bir ortam. Kimse rahatsız olmuyor. Muhteşem bir doğa, istedikleri gibi koşturuyorlar. Mutlular, onlara bir kafeste kısıtlama getirmiyoruz. İstedikleri gibi oynuyorlar, eğleniyorlar. Sağlıklarına dikkat ediyoruz, sevgimizi de veriyoruz” dedi. Pandemi ilgiyi arttırdı Zengin, çiftlikte 24 saat bakıcıların bulunduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin bütün bölgelerine köpekleri gönderdiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle köpeklere olan talebin arttığını vurgulayan Zengin “Türkiye'nin bütün bölgelerine gönderdim. Iğdır'dan Edirne'ye kadar bütün bölgelere gönderebiliyoruz. Türkiye'de çok az çiftlik var, bu bölgede hiç yok. Bizim için iyi bir girişimcilik oldu. Yurt dışından bile isteyen var. Türkiye'den bolca isteyen var. Pandemi ortamında insanlar evde kaldıkları için bir dost arıyorlar. Bu da onlara yardımcı oluyor” diye konuştu.